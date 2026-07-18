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بازداشت ۱۰ فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست

بازداشت ۱۰ فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست
کد خبر : 1814931
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رسانه‌ها از بازداشت ۱۰ فلسطینی در کرانه باختری اشغالی خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، نیروهای اشغالگر صهیونیست ۱۰ فلسطینی را در استان الخلیل دستگیر کردند.

خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که نیروهای رژیم صهیونیستی صبح امروز -شنبه- ۱۰ فلسطینی را پس از یورش به خانه‌هایشان در استان الخلیل در کرانه باختری اشغالی دستگیر کردند.

سربازان ارتش اشغالگر همچنین چندین ایست بازرسی در ورودی‌های الخلیل، شهرها، روستاها و اردوگاه‌های آن ایجاد کردند و تعدادی از جاده‌های اصلی و فرعی را بستند.

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