به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سرویس امنیت فدرال روسیه از دستگیری دو عامل سرویس اطلاعاتی کی‌یف در جمهوری کریمه به اتهام برنامه‌ریزی برای یک عمل تروریستی و جمع‌آوری اطلاعات درباره پایگاه‌های نظامی روسیه در کریمه خبر داد.

در بیانیه سرویس امنیت فدرال آمده است: «مشخص شده است که یکی از دو بازداشتی در یالتا، کریمه، که در سال ۱۹۶۷ در منطقه میکولایف اوکراین به دنیا آمده، از طریق واتساپ با سرویس امنیت اوکراین ارتباط داشته است.»

این بیانیه افزود: «بر اساس دستورات از سوی سرپرستانش، او اجزای یک دستگاه انفجاری را پنهان کرده و مختصات محل آن را به دشمن ارسال کرده است.»

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