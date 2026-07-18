خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۲۶۹ نفر رسید

شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۲۶۹ نفر رسید
کد خبر : 1814866
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته ۱۹ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز -شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۱۹ شهید و ۶۰ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر گذشته تاکنون، ۱ هزار ۱۴۴ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۷۰۳ نفر مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین از از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۳ در نوار غزه، ۷۳ هزار و ۲۶۹ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار ۸۱۱ نفر مجروح شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل