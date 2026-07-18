شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۲۶۹ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز -شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۱۹ شهید و ۶۰ مجروح به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در اکتبر گذشته تاکنون، ۱ هزار ۱۴۴ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۷۰۳ نفر مجروح شدند.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین از از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۳ در نوار غزه، ۷۳ هزار و ۲۶۹ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار ۸۱۱ نفر مجروح شدند.

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