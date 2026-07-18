شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۲۶۹ نفر رسید
وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که در ۴۸ ساعت گذشته ۱۹ فلسطینی به شهادت رسیدهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در غزه امروز -شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۱۹ شهید و ۶۰ مجروح به بیمارستانهای غزه منتقل شدند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتشبس در اکتبر گذشته تاکنون، ۱ هزار ۱۴۴ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۷۰۳ نفر مجروح شدند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین از از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۳ در نوار غزه، ۷۳ هزار و ۲۶۹ فلسطینی به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار ۸۱۱ نفر مجروح شدند.