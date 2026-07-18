محرومیت ۳۰ روزه بولسونارو از ملاقات
دادگستری برزیل ملاقات با رئیس جمهور سابق این کشور را به مدت ۳۰ روز به حالت تعلیق درآورد.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، الکساندر د مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل، روزگذشته -جمعه- حکم داد که ژائیر بولسونارو، رئیس جمهور سابق این کشور، که در حصر خانگی است، به مدت ۳۰ روز از ملاقات محروم شود و فقط اجازه مراقبتهای پزشکی و دسترسی به وکیل را داشته باشد.
مورائس گفت که یک پست در شبکههای اجتماعی از سناتور فلاویو بولسونارو، پسر پسر وی و یکی از نامزدهای ریاست جمهوری در انتخابات اکتبر، شرایط حبس خانگی رئیس جمهور سابق را نقض کرده است.
در بحبوحه اختلافات خانوادگی، این سناتور آخر هفته نامهای را که توسط پدرش نوشته شده بود، به اشتراک گذاشت که در آن بولسوناروی پدر گفته بود که وقت آن رسیده است که هرگونه اختلافی کنار کنار گذاشته شود و همه متعهد به حمایت از نامزدی ریاست جمهوری پسرش شوند. ژائیر بولسونارو که سال گذشته به دلیل توطئه برای کودتا پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۲ به لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا به بیش از ۲۷ سال زندان محکوم شد، طبق شرایط حبس خانگی بشردوستانهاش، نمیتواند مستقیما یا از طریق اشخاص ثالث از رسانههای اجتماعی یا تلفن استفاده کند.