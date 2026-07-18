بمباران شرق غزه ۵ شهید و زخمی برجای گذاشت

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، طی بمباران توپخانه‌ای شرق شهر غزه از سوی ارتش اسرائیل سه فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

این در چارچوب نقض مداوم توافق آتش‌بس است که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده است.

منابع پزشکی در بیمارستان‌های الشفاء و الممدانی در شهر غزه از ورود اجساد ۳ شهید و دو زخمی در نتیجه گلوله‌باران توپخانه‌ای اسرائیل که حوالی میدان دولت در محله الزیتون، جنوب شرقی شهر غزه را هدف قرار داد، خبر دادند.

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