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بمباران شرق غزه ۵ شهید و زخمی برجای گذاشت

بمباران شرق غزه ۵ شهید و زخمی برجای گذاشت
کد خبر : 1814838
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طی بمباران توپخانه‌ای شرق شهر غزه از سوی ارتش اسرائیل سه فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، طی بمباران توپخانه‌ای شرق شهر غزه از سوی ارتش اسرائیل سه فلسطینی شهید و دو نفر دیگر زخمی شدند. 

این در چارچوب نقض مداوم توافق آتش‌بس است که از ۱۰ اکتبر ۲۰۲۵ به اجرا درآمده است.

منابع پزشکی در بیمارستان‌های الشفاء و الممدانی در شهر غزه از ورود اجساد ۳ شهید و دو زخمی در نتیجه گلوله‌باران توپخانه‌ای اسرائیل که حوالی میدان دولت در محله الزیتون، جنوب شرقی شهر غزه را هدف قرار داد، خبر دادند.

 

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