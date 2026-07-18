حمله پهپادی روسیه به یک انبار سوخت در اوکراین

به‌گزارش ایلنا به نقل از تاس، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که حمله پهپاد نیروهای مسلح این کشور، انبار سوخت مورد استفاده ارتش اوکراین در منطقه چرنیگوف را منهدم کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: حمله پهپادی انبار سوختی را در منطقه چرنیگوف که تدارکات نیروهای اوکراینی را تامین می‌کرد، منهدم کرده است.

در این بیانیه اعلام شد که این حمله پهپادی، انبار سوختی که تدارکات نیروهای اوکراینی را در نزدیکی کوروپ تامین می‌کرد، منهدم کرد.

انتهای پیام/