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آمار تلفات ابولا در کنگو از ۸۵۰ تن فراتر رفت

آمار تلفات ابولا در کنگو از ۸۵۰ تن فراتر رفت
کد خبر : 1814803
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مقامات جمهوری دموکراتیک کنگو امروز -شنبه- اعلام کردند که تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس ابولا در این کشور از ۸۵۰ نفر فراتر رفته است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، مقامات جمهوری دموکراتیک کنگو امروز -شنبه- اعلام کردند که تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس ابولا در این کشور از ۸۵۰ نفر فراتر رفته است.

داده‌های دولتی نشان می‌دهد که تعداد موارد تایید شده ابتلا به این ویروس در جمهوری دموکراتیک کنگو به ۲۱۸۱ نفر رسیده است که ۸۶۴ نفر از آن‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

پیش از این، موسسه ملی بهداشت عمومی جمهوری دموکراتیک کنگو ‌اعلام کرده بود که تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس ابولا به ۸۲۸ نفر رسیده است.

 

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