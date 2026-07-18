سرنگونی ۵ فروند پهپاد در اربیل بدون وقوع تلفات جانی

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق از سرنگونی ۵ فروند پهپاد انتحاری در استان اربیل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این سازمان در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای ائتلاف بین‌المللی توانستند شب گذشته، ۵ فروند پهپاد را در اربیل سرنگون کنند.

این سازمان همچنین به عدم ثبت هرگونه تلفات جانی در پی این امر، اشاره کرد.

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