سرنگونی ۵ فروند پهپاد در اربیل بدون وقوع تلفات جانی
سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق با اعلام سرنگونی ۵ فروند پهپاد در اربیل، اعلام کرد که در پی این امر، هیچگونه تلفات جانی ثبت نشده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق از سرنگونی ۵ فروند پهپاد انتحاری در استان اربیل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، این سازمان در بیانیهای اعلام کرد که نیروهای ائتلاف بینالمللی توانستند شب گذشته، ۵ فروند پهپاد را در اربیل سرنگون کنند.
این سازمان همچنین به عدم ثبت هرگونه تلفات جانی در پی این امر، اشاره کرد.