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رایزنی عبدالعاطی و البوسعیدی پیرامون شرایط منطقه

رایزنی عبدالعاطی و البوسعیدی پیرامون شرایط منطقه
کد خبر : 1814765
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وزرای خارجه مصر و عمان در تماسی تلفنی در رابطه با مسائل اخیر منطقه گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای از گفت‌گوی تلفنی بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه این کشور و بد البوسعیدی وزیرخارجه لبنان در رابطه با آخرین تحولات منطقه خبر داد.

این وزارتخانه اعلام کرد: در این تماس تلفنی، تنش‌های به سرعت در حال افزایش در منطقه و خطرات جدی که برای امنیت و ثبات منطقه‌ای ایجاد می‌کنند، و همچنین تلاش‌های منطقه‌ای برای کاهش تنش و بازگشت به مذاکرات مورد بحث قرار گرفت.

هر دو وزیر بر ضرورت کاهش تنش‌ها و جلوگیری از فرو رفتن منطقه به سمت تشدید بیشتر تنش و درگیری گسترده‌تر تاکید کردند.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی و البوسعیدی بر اهمیت بازگشت به مسیر مذاکرات و راه‌حل‌های سیاسی به عنوان بهترین راه برای رسیدگی به بحران‌های فعلی تاکید کردند.

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