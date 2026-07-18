آمار تلفات زلزله در ونزوئلا به ۵ هزار و ۶۹ نفر رسید
آمار تلفات زلزله در ونزوئلا به ۵ هزار و ۶۹ نفر رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، آمار تلفات زلزله در ونزوئلا به ۵ هزار و ۶۹ نفر رسید.
ونزوئلا تأیید کرد که دو زمینلرزهای که در اواخر ماه ژوئن این کشور را لرزاند، جان ۵ هزار و ۶۹ نفر را گرفته است.
مقامهای این کشور اعلام کردند که برای حمایت از روند بازسازی پس از این فاجعه، ۳۴۶ میلیون دلار از منابع صندوق بینالمللی پول برداشت کردهاند.
ئیس مجلس ملی ونزوئلا، در پیامی در تلگرام اعلام کرد که بیشتر قربانیان در مناطق ساحلی این کشور ثبت شدهاند.