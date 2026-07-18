خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جوزف عون عازم واشنگتن شد

جوزف عون عازم واشنگتن شد
کد خبر : 1814726
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور لبنان راهی آمریکا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، منابع تایید کردند جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان صبح امروز -شنبه- بیروت را به مقصد واشنگتن ترک کرد.

 این سفر عون که از نظر سیاسی و امنیتی اهمیت ویژه‌ای دارد، پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده از پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی در رم خبر داد. موضوعی که نشانه‌هایی از نزدیک شدن طرف‌ها به عبور از مرحله تفاهم‌های سیاسی و ورود به گام‌های میدانی، از جمله آغاز عقب‌نشینی محدود نیروهای اشغالگر از جنوب لبنان، به همراه دارد.

این سفر در مقطعی حساس انجام می‌شود که با تلاش‌های آمریکا برای آغاز اجرای نخستین مرحله توافق چارچوبی حاصل‌شده در اواخر ژوئن گذشته، همزمان شده است. 

این توافق، خروج تدریجی نیروهای اشغالگر از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان و تلاش برای پایان دادن به رویارویی نظامی را پیش‌بینی می‌کند.

در این سفر، نعمت عون، بانوی اول لبنان، به همراه شماری از مشاوران رئیس‌جمهوری، وی را همراهی می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل