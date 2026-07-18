جوزف عون عازم واشنگتن شد

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، منابع تایید کردند جوزف عون، رئیس‌جمهوری لبنان صبح امروز -شنبه- بیروت را به مقصد واشنگتن ترک کرد.

این سفر عون که از نظر سیاسی و امنیتی اهمیت ویژه‌ای دارد، پس از آن صورت می‌گیرد که ایالات متحده از پیشرفت در مذاکرات غیرمستقیم لبنان و رژیم صهیونیستی در رم خبر داد. موضوعی که نشانه‌هایی از نزدیک شدن طرف‌ها به عبور از مرحله تفاهم‌های سیاسی و ورود به گام‌های میدانی، از جمله آغاز عقب‌نشینی محدود نیروهای اشغالگر از جنوب لبنان، به همراه دارد.

این سفر در مقطعی حساس انجام می‌شود که با تلاش‌های آمریکا برای آغاز اجرای نخستین مرحله توافق چارچوبی حاصل‌شده در اواخر ژوئن گذشته، همزمان شده است.

این توافق، خروج تدریجی نیروهای اشغالگر از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان و تلاش برای پایان دادن به رویارویی نظامی را پیش‌بینی می‌کند.

در این سفر، نعمت عون، بانوی اول لبنان، به همراه شماری از مشاوران رئیس‌جمهوری، وی را همراهی می‌کنند.

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