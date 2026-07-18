فؤاد حسین:
بغداد با ادامه جنگ در خاورمیانه و گسترش دامنه آن مخالف است
وزیر خارجه عراق تأکید کرد کشورش با ادامه جنگ و گسترش دامنه آن مخالف است.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، «فؤاد حسین»، وزیر خارجه عراق تأکید کرد کشورش با ادامه جنگ و گسترش دامنه آن مخالف است.
وی در گفتوگوی اختصاصی با شبکه «العربیه» اعلام کرد فشارهایی بر عراق وارد میشود تا این کشور وارد جنگ شود.
فواد حسین افزود عراق در پی جنگ منطقه خسارتهای مالی و انسانی متحمل شده و حدود ۲۰۰ نفر جان خود را از دست دادهاند.
وی خاطرنشان کرد عراق از آغاز جنگ در منطقه، صادرات نفت نداشته است.
حسین در ادامه تأکید کرد عراق به حفظ «روابط خوب» با کشورهای خلیج پایبند است.