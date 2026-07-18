۷ کشته در حمله پهپادی اوکراین به روسیه

به‌گزارش ایلنا به نقل از تاس، یوگنی پرویشوف، فرماندار منطقه کوتوفسک روسیه گفت که پس از حمله پهپادهای اوکراینی به یک مرکز لجستیکی شرکت وایلدبریز در منطقه تامبوف، هفت نفر کشته و ۲۴ نفر دیگر زخمی شدند.

وی اظهار داشت: در طول شب، نیروهای اوکراین حمله‌ای تروریستی به کوتوفسک انجام دادند. در نتیجه حمله پهپادهای دشمن به یک مرکز لجستیکی شرکت وایلدبریز، هفت کارمند شیفت شب کشته شدند.

پرویشوف ادامه داد: طبق اطلاعات اولیه، ۲۴ نفر زخمی شدند. همه افراد آسیب دیده در بیمارستان‌های کوتوفسک و تامبوف تحت مراقبت‌های پزشکی لازم قرار دارند.

وی افزود که آتش‌سوزی در انبار وایلدبریز خاموش شده است، اگرچه عملیات اطفاء حریق هنوز در حال انجام است. تیم‌های آمبولانس، آتش‌نشانان، پرسنل وزارت فوریت‌های پزشکی و ماموران اجرای قانون در محل حادثه مشغول به کار هستند.

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