ترامپ دوباره کانادا را تهدید به اعمال تعرفه کرد
رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر کانادا را تهدید به اعمال تعرفه کرد.
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر کانادا را تهدید به اعمال تعرفه کرد.
وی گفت که «کانادا را مسئول هجوم هوای آلوده، کثیف و ناسالم به ایالات متحده میداند.»
ترامپ در پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث سوشیال، آتشسوزی در کانادا را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرد.
وی گفت: «ما کانادا را مسئول سهلانگاری در نگهداری صحیح از جنگلها، درختچهها و بوتهزارهای خود میدانیم که منجر به هجوم هوای آلوده، کثیف و ناسالم با کیفیتی خطرناک و کاملاً غیرقابل قبول به ایالات متحده شده است! من در طول روز با نخست وزیر تماس خواهم گرفت تا بدانم که آنها قصد دارند در این مورد چه کاری انجام دهند. هزینه آن غیرقابل محاسبه است! کانادا از مشارکت در مدیریت اساسی جنگلها و حذف زبالهها خودداری کرده است، زیرا به خوبی میداند که این امتناع ناگزیر به این نتیجه منجر خواهد شد.»