خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترامپ دوباره کانادا را تهدید به اعمال تعرفه کرد

ترامپ دوباره کانادا را تهدید به اعمال تعرفه کرد
کد خبر : 1814701
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر کانادا را تهدید به اعمال تعرفه کرد.

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر کانادا را تهدید به اعمال تعرفه کرد. 

وی گفت که «کانادا را مسئول هجوم هوای آلوده، کثیف و ناسالم به ایالات متحده می‌داند.»

ترامپ در پستی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تروث سوشیال، آتش‌سوزی در کانادا را «کاملاً غیرقابل قبول» توصیف کرد.

وی گفت: «ما کانادا را مسئول سهل‌انگاری در نگهداری صحیح از جنگل‌ها، درختچه‌ها و بوته‌زارهای خود می‌دانیم که منجر به هجوم هوای آلوده، کثیف و ناسالم با کیفیتی خطرناک و کاملاً غیرقابل قبول به ایالات متحده شده است! من در طول روز با نخست وزیر تماس خواهم گرفت تا بدانم که آنها قصد دارند در این مورد چه کاری انجام دهند. هزینه آن غیرقابل محاسبه است! کانادا از مشارکت در مدیریت اساسی جنگل‌ها و حذف زباله‌ها خودداری کرده است، زیرا به خوبی می‌داند که این امتناع ناگزیر به این نتیجه منجر خواهد شد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل