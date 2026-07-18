ارتش لبنان در نخستین «منطقه آزمایشی» مستقر شد؛ اسرائیل برای واگذاری منطقه دوم آماده میشود
یک رسانه عبری از آغاز اجرای مرحله نخست توافق امنیتی میان لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داد و اعلام کرد همزمان با استقرار ارتش لبنان در نخستین منطقه آزمایشی، تلآویو نیز مقدمات واگذاری دومین منطقه را فراهم کرده است.
به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» گزارش داد اجرای توافق امنیتی میان لبنان و اسرائیل وارد فاز عملیاتی شده و ارتش لبنان بهطور رسمی در نخستین «منطقه آزمایشی» مستقر شده است.
بر اساس این گزارش، این منطقه در شمال نوار امنیتی ایجادشده توسط ارتش اسرائیل و در نزدیکی روستاهای «فرون» و «رندوریه» در جنوب لبنان قرار دارد. به نوشته این روزنامه، نیروهای اسرائیلی پیش از این در این محدوده مستقر نبودند و اکنون تلآویو در حال آمادهسازی برای واگذاری دومین منطقهای است که همچنان تحت کنترل ارتش اسرائیل قرار دارد.
یدیعوت آحارونوت همچنین اعلام کرد انتظار میرود آغاز رسمی مرحله آزمایشی اجرای این توافق روز یکشنبه و همزمان با سفر رئیسجمهور لبنان به واشنگتن اعلام شود.
این مناطق در شمال «خط زرد» و در مجاورت وادی سلوقی و رودخانه لیتانی قرار دارند؛ منطقهای که به دلیل موقعیت راهبردی خود، هم در جنگ ۳۳ روزه و هم در عملیات زمینی اخیر از مهمترین محورهای درگیری بوده است.
بر اساس مفاد توافق، ارتش لبنان بهصورت تدریجی مسئولیت امنیت مناطق تعیینشده را بر عهده میگیرد و در مقابل، ارتش اسرائیل نیز مرحلهبهمرحله از این مناطق عقبنشینی میکند. این روند قرار است تحت نظارت و سازوکارهای راستیآزمایی اجرا شود.
به نوشته این روزنامه، تاکنون دو منطقه برای اجرای این طرح تعیین شده و در ادامه نیز مناطق دیگری با توافق طرفین به این روند اضافه خواهد شد.
این گزارش همچنین از مذاکرات اخیر لبنان و اسرائیل در رم با میانجیگری آمریکا پرده برداشت؛ مذاکراتی که در آن پیشنهاد استقرار نیروهای ایتالیایی برای نظارت بر مناطق تخلیهشده و جلوگیری از حضور نیروها و تسلیحات حزبالله مطرح شده است.
در مقابل، پیشنهاد واگذاری این مأموریت به نیروهای یونیفل با مخالفت آمریکا و اسرائیل روبهرو شده است. در همین حال، تلآویو خواهان ارزیابی عملکرد ارتش لبنان پس از استقرار در این مناطق است، اما بیروت تأکید دارد که کنترل کامل مناطق و روند ارزیابی باید در اختیار ارتش لبنان باشد.
به گفته منابع امنیتی، پیشنهاد استقرار نیروهای ایتالیایی همچنان در دست بررسی است و درباره اجرای آن هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.