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پنتاگون افزایش تلفات انسانی در جنگ با ایران را تایید کرد

پنتاگون افزایش تلفات انسانی در جنگ با ایران را تایید کرد
کد خبر : 1814674
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آمارهای منتشرشده از سوی وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد شمار نظامیان زخمی این کشور در درگیری‌های اخیر با ایران به ۱۳ نفر رسیده است؛ آماری که همزمان با ادامه حملات متقابل دو طرف منتشر شده است.

به گزارش ایلنا، رسانه‌های آمریکایی از افزایش شمار نظامیان زخمی این کشور در جریان دور اخیر درگیری‌ها با ایران خبر دادند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از آمارهای وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) گزارش داد که از آغاز موج جدید درگیری‌ها از روز دوشنبه تاکنون، دست‌کم ۱۳ نظامی آمریکایی زخمی شده‌اند. بر اساس این گزارش، ۱۰ نفر از مجروحان از نیروهای زمینی ارتش و سه نفر دیگر از نیروی دریایی آمریکا هستند.

با وجود انتشار این آمار، پنتاگون تاکنون اطلاعاتی درباره زمان، محل و نحوه زخمی شدن این نیروها منتشر نکرده است.

همزمان، شبکه «سی‌بی‌اس نیوز» به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد شماری از نیروهای ارتش آمریکا در پی حمله ایران به دو پایگاه این کشور در اردن طی هفته جاری مجروح شده‌اند.

در همین حال، تیم هاپکینز، سخنگوی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام)، از ارائه هرگونه توضیح درباره جزئیات این حملات، شمار دقیق مجروحان و پایگاه‌های هدف قرار گرفته خودداری کرد؛ موضوعی که ابهام‌ها درباره ابعاد خسارت‌های واردشده به نیروهای آمریکایی را افزایش داده است.

 

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