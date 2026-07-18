به گزارش ایلنا، رسانه‌های عبری گزارش دادند آمریکا در حال تقویت حضور نظامی خود در سرزمین‌های اشغالی است و طی دو روز آینده ۱۰ فروند هواپیمای سوخت‌رسان راهبردی به اسرائیل اعزام خواهد کرد. این هواپیماها به ناوگان نظامی آمریکا که پیش‌تر در منطقه مستقر شده، اضافه می‌شوند و بخشی از روند تقویت آرایش نظامی واشنگتن در غرب آسیا به شمار می‌روند.

روزنامه «یدیعوت آحارونوت» مدعی شد این اقدام همزمان با بررسی گزینه‌های جدید نظامی در دولت دونالد ترامپ انجام می‌شود. به نوشته این روزنامه، کاخ سفید سناریوهایی مانند گسترش حملات هوایی، هدف قرار دادن زیرساخت‌ها و تأسیسات هسته‌ای ایران و حمله به یک مرکز هسته‌ای زیرزمینی در حال ساخت را روی میز دارد.

این گزارش همچنین حاکی است که آمریکا طی روزهای گذشته حملات خود در منطقه تنگه هرمز را ادامه داده و احتمال دارد در روزهای آینده درباره اجرای عملیات گسترده‌تری تصمیم‌گیری کند.

در مقابل، ایران نیز حملات خود به مواضع و پایگاه‌های آمریکا در کشورهای مختلف منطقه را ادامه داده است؛ موضوعی که خطر گسترش درگیری‌ها به یک جنگ فراگیر را افزایش داده است.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد هواپیماهای سوخت‌رسان، ستون فقرات عملیات هوایی دوربرد محسوب می‌شوند و استقرار آنها در اسرائیل، توان واشنگتن و تل‌آویو را برای اجرای حملات طولانی‌مدت و همزمان علیه اهداف دوردست، از جمله در داخل ایران، به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

به گفته این رسانه، این هواپیماها با سوخت‌رسانی در آسمان، نیاز جنگنده‌ها به فرود در پایگاه‌های میانی را از بین می‌برند و امکان اجرای عملیات پیوسته، افزایش سرعت حملات و حفظ عنصر غافلگیری را فراهم می‌کنند.

این تحرکات در حالی انجام می‌شود که پیش‌تر میان سنتکام و ارتش رژیم صهیونیستی بر سر محدودیت فرود هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در فرودگاه بن‌گوریون اختلاف ایجاد شده بود؛ اختلافی که در نهایت با فشار واشنگتن و عقب‌نشینی تل‌آویو پایان یافت.

همزمان با افزایش آرایش نظامی آمریکا، تنش‌ها میان تهران و واشنگتن نیز پس از فروپاشی آتش‌بس بار دیگر شدت گرفته است. اختلاف بر سر نحوه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز و حملات متقابل دو طرف، منطقه را در آستانه دور تازه‌ای از رویارویی نظامی قرار داده و نشانه‌ها حاکی از آن است که آمریکا خود را برای سناریوهای گسترده‌تر آماده می‌کند.

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