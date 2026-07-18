چرا آمریکا پلها و زیرساختهای ایران را هدف گرفته است؟
تغییر الگوی حملات آمریکا از اهداف صرفا نظامی به زیرساختهای حملونقل، انرژی و تأسیسات غیرنظامی، از نگاه تحلیلگران نشانه آغاز مرحلهای تازه از جنگ با هدف افزایش فشار بر ایران و تغییر موازنه میدانی است.
به گزارش ایلنا، حملات آمریکا به ایران وارد مرحلهای تازه شده است. برخلاف روزهای نخست که تمرکز عملیات بر انبارهای تسلیحاتی، پایگاههای نظامی و سامانههای موشکی بود، واشنگتن اکنون زیرساختهای حیاتی و غیرنظامی را نیز هدف قرار میدهد؛ اقدامی که به اعتقاد ناظران، از تغییر راهبرد آمریکا و احتمال تشدید درگیریها حکایت دارد.
در تازهترین حملات، جنگندههای آمریکایی شش پل در استان هرمزگان، ایستگاه راهآهن بندرعباس، فرودگاه ایرانشهر، برج مراقبت دریایی چابهار، خطوط انتقال برق و سامانههای راداری را هدف قرار دادند. این حملات، شریانهای حملونقل و ارتباطی جنوب ایران را نیز دربر گرفته است.
الجزیره به نقل از منابع آمریکایی گزارش داده است که دولت واشنگتن این عملیات را بخشی از یک کارزار نظامی بلندمدت میداند و در دوره آتشبس نیز فهرست گستردهتری از اهداف را بر اساس اطلاعات جدید آماده کرده بود.
به باور تحلیلگران، هدف آمریکا دیگر صرفا انهدام توان رزمی ایران نیست، بلکه تلاش میکند زیرساختهایی را از کار بیندازد که پشتیبانی لجستیکی و استمرار عملیات نظامی ایران به آنها وابسته است؛ بهویژه در مناطق ساحلی و اطراف تنگه هرمز.
در همین چارچوب، بندرعباس و سواحل جنوبی ایران به یکی از کانونهای اصلی حملات تبدیل شدهاند. گزارشها حاکی است تخریب پلها، خطوط ریلی و مراکز کنترل دریایی با هدف قطع مسیرهای تدارکاتی و کاهش توان عملیاتی ایران در تنگه هرمز انجام میشود.
همزمان، حملات از حوزه زیرساختهای حملونقل فراتر رفته و تأسیسات برق، آب و برخی مراکز خدماتی را نیز دربر گرفته است. برخی کارشناسان این الگوی حملات را نشانه تلاش آمریکا برای آمادهسازی شرایط یک عملیات زمینی احتمالی در جنوب ایران میدانند؛ هرچند شماری دیگر، این سناریو را هنوز دور از ذهن ارزیابی میکنند.
در همین حال، سنتکام از استقرار بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در منطقه و آمادگی کامل آنها خبر داده است؛ موضوعی که گمانهزنیها درباره احتمال گسترش دامنه جنگ را تقویت کرده است.
در مقابل، مقامهای ایرانی تأکید دارند که پاسخ تهران متناسب با اقدامات آمریکا خواهد بود. به گفته آنها، حمله به زیرساختهای حیاتی ایران به معنای ورود جنگ به مرحلهای جدید است و جمهوری اسلامی نیز گزینههای متعددی برای پاسخ در اختیار دارد.
همزمان، رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی ایران معتقدند راهبرد جدید واشنگتن بر فرسایش توان اقتصادی و زیرساختی ایران استوار است، نه دستیابی به یک پیروزی سریع. این رسانهها همچنین هشدار دادهاند کشورهایی که امکانات و پایگاههای خود را در اختیار آمریکا قرار دادهاند، ممکن است با تبعات این درگیری روبهرو شوند.
با ادامه حملات متقابل و افزایش فشارها بر زیرساختهای حیاتی، به نظر میرسد رویارویی تهران و واشنگتن وارد مرحلهای حساستر شده؛ مرحلهای که میتواند پیامدهای آن از میدان نبرد فراتر رفته و امنیت انرژی و ثبات منطقه را بیش از پیش تحت تأثیر قرار دهد.