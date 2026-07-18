آمریکا: هفتمین موج حملات به ایران پایان یافت؛ ۵۰ هزار نظامی آمریکا در آمادهباش
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا از پایان هفتمین موج حملات به ایران خبر داد و اعلام کرد بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در منطقه در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند؛ درگیریهای متقابل نیز همچنان در حال گسترش است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) بامداد امروز- شنبه- اعلام کرد هفتمین موج حملات متوالی این کشور علیه ایران به پایان رسیده است. به گفته سنتکام، در این عملیات مراکز دیدهبانی، زیرساختهای پشتیبانی نظامی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات و برخی توانمندیهای دریایی ایران هدف قرار گرفته و برای اجرای آن از جنگندهها، پهپادها، ناوهای جنگی و دیگر تجهیزات نظامی استفاده شده است.
ارتش آمریکا همچنین مدعی شد که به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور، عملیات علیه ایران ادامه خواهد یافت و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران نیز در حال اجراست. سنتکام با اشاره به استقرار بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی در منطقه، تأکید کرد این نیروها در بالاترین سطح آمادگی رزمی قرار دارند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دو طرف در روزهای اخیر دامنه حملات خود را به زیرساختهای حیاتی گسترش دادهاند. در پی حملات آمریکا به برخی زیرساختها در ایران، جمهوری اسلامی نیز روز جمعه تأسیسات تولید برق و آبشیرینکن در کویت را هدف قرار داد؛ اقدامی که از تشدید رویارویی و افزایش خطر گسترش جنگ در منطقه حکایت دارد.
همزمان، تنشها بر امنیت انرژی و کشتیرانی در خلیج فارس و دریای سرخ نیز سایه انداخته است. آمریکا از توقیف یک نفتکش در نزدیکی تنگه هرمز خبر داده و گزارشهایی نیز از حمله به کشتیها در بابالمندب و وقوع انفجار در دو نفتکش در جنوب تنگه هرمز منتشر شده است.
در همین حال، سپاه پاسداران هشدار داد تا زمانی که حملات آمریکا ادامه داشته باشد، صادرات نفت، گاز و دیگر محصولات راهبردی از منطقه با محدودیت مواجه خواهد شد. خبرگزاری تسنیم نیز از هدف قرار گرفتن یک کشتی با پرچم تایلند توسط نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز خبر داد.
در سوی دیگر، دونالد ترامپ با تهدید به گسترش حملات، احتمال اجرای عملیات زمینی علیه ایران را نیز رد نکرده است. در مقابل، محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران و مشاور رهبر انقلاب اسلامی، هشدار داد که در صورت ادامه حملات آمریکا، ایران وارد مرحله «عملیات تهاجمی همهجانبه» خواهد شد.
با ادامه حملات متقابل و فروپاشی آتشبس هفته گذشته، چشمانداز بحران بیش از گذشته به سمت رویارویی گسترده و بیثباتی در منطقه حرکت میکند.