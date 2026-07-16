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ترکیه: نباید جنگ اوکراین به دریای سیاه کشیده شود

ترکیه: نباید جنگ اوکراین به دریای سیاه کشیده شود
کد خبر : 1814249
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وزیر خارجه ترکیه با تأکید بر ادامه تلاش‌های آنکارا برای میانجی‌گری میان روسیه و اوکراین، هشدار داد گسترش جنگ به دریای سیاه می‌تواند پیامدهای خطرناکی داشته باشد و خواستار پایان هرچه سریع‌تر درگیری‌ها شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه که در سفر به کی‌یف با هدف حمایت از روند میانجی‌گری به سر می‌برد، اعلام کرد آنکارا مخالف کشیده شدن جنگ اوکراین به دریای سیاه است و تأکید کرد ادامه جنگی که وارد پنجمین سال خود شده، هیچ توجیهی ندارد و اروپا بیش از هر زمان دیگری به صلح نیازمند است.

فیدان با اشاره به تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک ترکیه با مسکو و کی‌یف گفت کشورش همچنان آماده میزبانی مذاکرات صلح میان دو طرف است. ترکیه پیش‌تر نیز در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ میزبان گفت‌وگوهای روسیه و اوکراین بود که مهم‌ترین دستاورد آن، تبادل گسترده اسرا بود.

در مقابل، وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد ولودیمیر زلنسکی برای دیدار با ولادیمیر پوتین در ترکیه آمادگی دارد، اما رئیس‌جمهور روسیه تاکنون چنین دیداری را به حصول توافق برای پایان جنگ مشروط کرده است.

همزمان، کرملین ضمن قدردانی از نقش میانجی‌گرانه ترکیه، اعلام کرد در شرایط کنونی چشم‌انداز نزدیکی برای ازسرگیری مذاکرات صلح وجود ندارد، هرچند مسکو همچنان از نظر اصولی برای گفت‌وگو آمادگی دارد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تلاش‌های آمریکا برای پیشبرد مذاکرات صلح نیز تاکنون نتیجه ملموسی نداشته و اختلافات دو طرف درباره شرایط پایان جنگ همچنان پابرجاست.

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