به گزارش ایلنا با نقل از روسیا الیوم، کاخ کرملین اعلام کرد که تماس‌ها میان مسکو و تهران ادامه دارد.

دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز -پنجشنبه- در نشست خبری گفت که تماس‌ها میان روسیه و ایران ادامه دارد اما هیچ درخواستی از تهران برای گفت‌وگوی تلفنی میان ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران دریافت نکرده است.

وی همچنین با اشاره کرد به دور جدید تنش‌ها در منطقه گفت که این روند پیامدهای منفی برای اقتصاد جهانی به دنبال خواهد داشت.

انتهای پیام/