آمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه ‌اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته، پیکر چهار شهید به بیمارستان‌های این باریکه منتقل شده است که شامل سه شهید جدید و یک نفر است که بر اثر جراحات قبلی به شهادت رسیده است.

در همین مدت، ۲۸ فلسطینی مجروح نیز به بیمارستان‌های نوار غزه انتقال یافتند.

بر اساس این گزارش، همچنان شماری از قربانیان زیر آوار و در خیابان‌ها باقی مانده‌اند و نیروهای امدادی به‌ دلیل شرایط موجود قادر به دسترسی به آنان نیستند.

از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر تاکنون، یک‌ هزار و ۱۲۷ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳ هزار و ۶۴۳ نفر دیگر مجروح شده‌اند. همچنین پیکر ۸۰۰ شهید از زیر آوار بیرون کشیده شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای جنگ نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه غزه از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۳ هزار و ۲۵۰ نفر و شمار مجروحان به ۱۷۳ هزار و ۷۵۱ نفر افزایش یافته است.

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