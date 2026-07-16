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روبیو خبر داد: دستور ترامپ برای اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات کالا برزیل

روبیو خبر داد: دستور ترامپ برای اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر واردات کالا برزیل
کد خبر : 1814089
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وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که مقامات آمریکایی تعرفه‌های ۲۵ درصدی را بر اکثر واردات از برزیل اعمال خواهند کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ‌«مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اعلام کرد که به دستور «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، مقامات آمریکایی تعرفه‌های ۲۵ درصدی را بر اکثر واردات از برزیل اعمال خواهند کرد.

روبیو در پستی در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «رئیس جمهور ترامپ به دفتر نماینده تجاری ایالات متحده دستور داده است تا تعرفه‌های ۲۵ درصدی را بر اکثر واردات برزیل اعمال کند. نباید در مورد انگیزه‌های پشت این اقدام تردیدی وجود داشته باشد: رئیس جمهور لولا (با اشاره به رئیس جمهور برزیل، لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا) و دولت او مذاکرات خود را با ایالات متحده با سوء نیت انجام دادند.»

وزیر امور خارجه ایالات متحده خاطرنشان کرد که سیاست اقتصادی دا سیلوا «برای آمریکایی‌ها و به طور یکسان برای برزیلی‌ها بد است».

 

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