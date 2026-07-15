به گزارش ایلنا به نقل از النشره، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن قصد ندارد برای تغییر نظام در ایران نیروی زمینی اعزام کند.

وی در عین حال با اشاره به اختلاف دیدگاه‌ها در کابینه رژیم صهیونیستی گفت، برخی از وزیران اسرائیلی خواهان ادامه جنگ برای مدت نامحدود هستند.

اظهارات ونس در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر، گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه ادامه رویارویی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و اختلاف‌نظر میان مقامات دو طرف درباره اهداف و دامنه جنگ افزایش یافته است.

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