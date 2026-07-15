معاون ترامپ:
برای تغییر نظام به ایران نیروی زمینی نمیفرستیم/ برخی وزرای اسرائیلی خواهان جنگ نامحدود هستند
معاون رئیسجمهور آمریکا با رد احتمال اعزام نیروهای آمریکایی برای تغییر نظام در ایران، از اختلافنظر در تلآویو درباره ادامه جنگ خبر داد و گفت برخی از اعضای کابینه رژیم صهیونیستی خواستار تداوم درگیریها برای مدت نامحدود هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن قصد ندارد برای تغییر نظام در ایران نیروی زمینی اعزام کند.
وی در عین حال با اشاره به اختلاف دیدگاهها در کابینه رژیم صهیونیستی گفت، برخی از وزیران اسرائیلی خواهان ادامه جنگ برای مدت نامحدود هستند.
اظهارات ونس در حالی مطرح میشود که طی روزهای اخیر، گمانهزنیها درباره نحوه ادامه رویارویی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران و اختلافنظر میان مقامات دو طرف درباره اهداف و دامنه جنگ افزایش یافته است.