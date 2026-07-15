رسانه عبری: اسرائیل و لبنان بر سر دو منطقه آزمایشی در جنوب به تفاهم رسیدند

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «معاریو» به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که تل‌آویو و لبنان بر سر ایجاد دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان به توافق رسیده‌اند.

به ادعای این مقام، دو طرف بر ادامه اجرای توافق تفاهم دارند و خلع سلاح حزب‌الله یکی از اهداف اصلی این روند به شمار می‌رود.

وی همچنین مدعی شد دو منطقه آزمایشی، نخستین محک برای سنجش توان ارتش لبنان در اعمال حاکمیت و کنترل امنیتی در جنوب این کشور خواهد بود.

بر اساس گزارش معاریو، گسترش این مناطق به سایر نقاط جنوب لبنان، به موفقیت مرحله نخست این طرح بستگی خواهد داشت.

انتهای پیام/