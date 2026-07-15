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رسانه عبری: اسرائیل و لبنان بر سر دو منطقه آزمایشی در جنوب به تفاهم رسیدند

رسانه عبری: اسرائیل و لبنان بر سر دو منطقه آزمایشی در جنوب به تفاهم رسیدند
کد خبر : 1813890
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یک مقام صهیونیستی مدعی شد که اسرائیل و لبنان درباره ایجاد دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان به توافق رسیده‌اند؛ اقدامی که به گفته وی، با هدف ارزیابی توان ارتش لبنان برای اعمال حاکمیت و پیشبرد روند خلع سلاح حزب‌الله انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، روزنامه عبری «معاریو» به نقل از یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که تل‌آویو و لبنان بر سر ایجاد دو منطقه آزمایشی در جنوب لبنان به توافق رسیده‌اند.

به ادعای این مقام، دو طرف بر ادامه اجرای توافق تفاهم دارند و خلع سلاح حزب‌الله یکی از اهداف اصلی این روند به شمار می‌رود.

وی همچنین مدعی شد دو منطقه آزمایشی، نخستین محک برای سنجش توان ارتش لبنان در اعمال حاکمیت و کنترل امنیتی در جنوب این کشور خواهد بود.

بر اساس گزارش معاریو، گسترش این مناطق به سایر نقاط جنوب لبنان، به موفقیت مرحله نخست این طرح بستگی خواهد داشت.

 

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