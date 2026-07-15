سنتکام: دور جدیدی از حملات علیه ایران تکمیل شد
ارتش آمریکا اعلام کرد که آخرین موج حملات به ایران را به پایان رسانده است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش آمریکا اعلام کرد که آخرین موج حملات به ایران را به پایان رسانده است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرده است که دور حملات صبحگاهی علیه ایران را ساعت ۷:۳۰ صبح به وقت واشنگتن دی سی به پایان رسانده است.
این ستاد در پستی در ایکس مدعی شد: «سنتکام در طول موج ۹۰ دقیقهای، مهمات دقیقی را علیه سیستمهای دفاعی ساحلی و انبارها و محلهای پرتاب موشک کروز در جزیره تنب بزرگ شلیک کرد.»