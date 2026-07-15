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رسانه‌های عراق خبر دادند:

الزیدی هفته آینده به تهران سفر می‌کند

الزیدی هفته آینده به تهران سفر می‌کند
کد خبر : 1813639
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رسانه‌های ‌عراق از احتمال سفر رسمی‌ نخست وزیر این کشور به تهران طی هفته آینده خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری نون، رسانه‌های ‌عراق از احتمال سفر رسمی «علی الزیدی»، نخست وزیر این کشور به تهران طی هفته آینده خبر دادند.

این سفر پس از سفر الزیدی به واشنگتن و در پاسخ به دعوت مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران انجام می‌شود.

این سفر در چارچوب تقویت روابط دوجانبه میان بغداد و تهران و برای بررسی شماری از پرونده‌های مشترک دارای اهمیت مشترک انجام می‌شود.

 

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