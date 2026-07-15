به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» مدعی شد: «این جنگ تا زمانی ادامه خواهد داشت که من تصمیم بگیرم زمان پایان آن فرا رسیده است. امشب ضربات بسیار سنگینی به ایران وارد خواهیم کرد، فرداشب نیز همین‌طور و شب بعد از آن هم حملات ادامه خواهد یافت؛ سپس هفته آینده اوضاع برای آنها بسیار وخیم خواهد شد.»

وی با تهدید ایران اظهار داشت زیرساخت‌های بخش انرژی، نیروگاه‌های تولید برق و پل‌های این کشور در صورت خودداری تهران از بازگشت به مذاکرات، در فهرست اهداف آمریکا قرار خواهند گرفت.

ترامپ همچنین مدعی شد: «اگر آنها با بازگشت به میز مذاکره موافقت نکنند، همه پل‌هایشان را هدف قرار خواهیم داد. واشنگتن به ایران گفته است که باید توافق کند و تنها راه وادار کردن آنها به مذاکره، استفاده از قدرت نظامی است.»

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به این سؤال که آیا ایران را برای دستیابی به توافق جدی می‌داند، ادعا کرد: «آنها چاره دیگری ندارند. به ایرانی‌ها گفته‌ایم یا توافق می‌کنند یا چیزی برایشان باقی نخواهد ماند.»

وی همچنین با ادعای اینکه تهران دو روز پیش در آخرین لحظه از توافق عقب‌نشینی کرده است، گفت: «اگر این رویکرد را در پیش نمی‌گرفتم، هرگز با توافق موافقت نمی‌کردند.»

ترامپ در ادامه مدعی شد به نیروهای آمریکایی دستور داده است فعلا تأسیسات نفتی ایران را هدف قرار ندهند تا از پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی جلوگیری شود، اما هشدار داد: «اگر مجبور شویم، ممکن است در مرحله بعدی نفت ایران را نیز هدف قرار دهیم.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه ایران، اعلام کرد آمریکا با بازگرداندن محاصره دریایی، «تفاهم‌نامه» میان دو طرف را به‌طور کامل از بین برده است.