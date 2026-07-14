اختلاف میان متحدان آمریکا بر سر طرح ترامپ برای تنگه هرمز
یک رسانه عربی نوشت پیشنهاد آمریکا برای ایجاد کریدور دریایی تحت حفاظت واشنگتن در تنگه هرمز با اجماع متحدان منطقهای این کشور همراه نشده و عمان و عربستان نسبت به پیامدهای امنیتی آن ابراز نگرانی کردهاند.
به گزارش ایلنا، روزنامه «رأی الیوم» در گزارشی نوشت که طرح دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک مسیر دریایی امن در بخش جنوبی تنگه هرمز که عبور کشتیها از آن با حفاظت آمریکا و در ازای پرداخت هزینه انجام شود، همچنان در حد یک پیشنهاد باقی مانده و به دلیل موانع سیاسی و امنیتی، شانس چندانی برای اجرا ندارد.
بر اساس این گزارش، واشنگتن امیدوار است با اجرای این طرح، کنترل بیشتری بر امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز داشته باشد، اما بسیاری از کشورهای عربی نگرانند که چنین اقدامی به رویارویی مستقیم با ایران، بهویژه سپاه پاسداران، منجر شود.
رأی الیوم افزود برخلاف ادعاهای مطرحشده در واشنگتن، عمان از این طرح حمایت نمیکند و ترجیح داده است به جای همراهی با فشارهای آمریکا، گفتوگو با ایران را برای دستیابی به سازوکاری مشترک و پایدار جهت تأمین امنیت عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز در پیش بگیرد.
این گزارش همچنین از بررسی طرح دیگری در فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) خبر داد که بر اساس آن، یک اتاق عملیات مشترک با مشارکت ناتو و برخی کشورهای اروپایی برای هماهنگی مأموریتهای دریایی در منطقه تشکیل شود؛ اقدامی که میتواند زمینهساز شکلگیری ائتلاف نظامی تازهای در خلیج فارس باشد.
به نوشته این رسانه، تجربه ناموفق ائتلاف دریایی آمریکا در دریای سرخ برای مقابله با حملات نیروهای انصارالله یمن، تردیدهایی جدی درباره اثربخشی چنین ائتلافی ایجاد کرده است.
رأی الیوم در پایان تأکید کرد عربستان نیز نسبت به این رویکرد خوشبین نیست و معتقد است افزایش حضور نظامی و تشکیل ائتلافهای جدید، نهتنها امنیت منطقه را تقویت نمیکند، بلکه خطر تشدید تنش و درگیری با ایران را افزایش خواهد داد.