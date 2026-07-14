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آسوشیتدپرس:

شمار تلفات ارتش آمریکا به ۱۴ نفر رسید

شمار تلفات ارتش آمریکا به ۱۴ نفر رسید
کد خبر : 1813124
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خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که شمار رسمی کشته‌شدگان ارتش آمریکا در جنگ علیه ایران به ۱۴ تن رسیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از شفق نیوز، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که پس از مرگ یک خلبان نیروی دریایی آمریکا در سقوط یک بالگرد در دریای عرب در اوایل ماه ژوئیه، آمار رسمی کشته‌شدگان ارتش آمریکا در جنگ علیه ایران به ۱۴ نفر افزایش یافته است.

این خبرگزاری اعلام کرد که تعداد مجروحان نظامی تا روز دوشنبه از ۴۰۰ نفر فراتر رفته است و به گفته  «تیم هاوکینز»، سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده، اکثریت قریب به اتفاق آنها دچار آسیب‌های مغزی شده‌اند.

طبق اعلام این خبرگزاری، با احتساب یک عضو نیروی هوایی ایالات متحده که پرونده‌اش روز دوشنبه به فهرست اضافه شد، تعداد کل مجروحان به ۴۱۴ نفر رسیده است.

آسوشیتدپرس تایید کرد که آسیب‌های مغزی تروماتیک به یک مشکل رو به رشد و مداوم در بین نیروهای رزمی، به ویژه آن‌هایی که در معرض حملات موشکی و انفجار در نزدیکی محل حادثه قرار گرفته‌اند، تبدیل شده است.

 

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