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گفت‌وگوی تلفنی بن فرحان با وزیر خارجه ایتالیا

گفت‌وگوی تلفنی بن فرحان با وزیر خارجه ایتالیا
کد خبر : 1812983
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وزرای خارجه عربستان سعودی و ایتالیا به صورت تلفنی گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری عربستان صعودی، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه عربستان سعودی با «آنتونیو تاجانی»، معاون نخست وزیر و وزیر  خارجه ایتالیا، به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

 در این تماس تلفنی، طرفین روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن را بررسی کردند.

دو دیپلمات همچنین، آخرین تحولات منطقه‌ای و اهمیت امنیت و آزادی دریانوردی و همچنین تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار را مورد بررسی قرار دادند.

 

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