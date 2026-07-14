به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری عربستان صعودی، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه عربستان سعودی با «آنتونیو تاجانی»، معاون نخست وزیر و وزیر خارجه ایتالیا، به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد.

در این تماس تلفنی، طرفین روابط دوجانبه و راه‌های تقویت آن را بررسی کردند.

دو دیپلمات همچنین، آخرین تحولات منطقه‌ای و اهمیت امنیت و آزادی دریانوردی و همچنین تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به صلح عادلانه و پایدار را مورد بررسی قرار دادند.

انتهای پیام/