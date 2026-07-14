آکسیوس: ترامپ از عملیات نظامی عربستان علیه انصارالله حمایت کرده است

به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «آکسیوس» به نقل از مقام‌های آمریکایی مدعی شد دونالد ترامپ حمایت خود را از اجرای عملیات نظامی عربستان علیه انصارالله اعلام کرده است؛ عملیاتی که در صورت اجرا، می‌تواند به پایان آتش‌بس چندساله میان دو طرف و تشدید تنش‌های منطقه‌ای منجر شود.

بر اساس این گزارش، تحولات اخیر پس از آن آغاز شد که جنگنده‌های سعودی فرودگاه صنعا را هدف قرار دادند؛ حمله‌ای که باعث تغییر مسیر یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی «ماهان» ایران شد. این هواپیما حامل هیأتی از رهبران انصارالله بود که پس از شرکت در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی، در حال بازگشت به یمن بودند.

به دنبال این حمله، انصارالله با شلیک موشک به فرودگاه «أبها» در جنوب عربستان واکنش نشان داد؛ رخدادی که برخی رسانه‌ها آن را شدیدترین تنش فرامرزی میان دو طرف از سال ۲۰۲۲ تاکنون توصیف کرده‌اند.

آکسیوس همچنین مدعی است ریشه این تنش‌ها به حدود ۱۰ روز قبل بازمی‌گردد؛ زمانی که یک فروند هواپیمای «ماهان ایر» در فرودگاه تحت کنترل انصارالله در صنعا به زمین نشست تا هیأتی از رهبران این جنبش را برای حضور در مراسم تشییع به تهران منتقل کند. به نوشته این رسانه، عربستان بیش از یک دهه است که چنین پروازهایی را به دلیل ادعای انتقال سلاح یا مستشاران نظامی ایرانی به یمن ممنوع کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است که انصارالله مدعی شده جنگنده‌های سعودی تلاش کردند مانع فرود این هواپیما شوند، اما موفق نشدند و در عین حال هشدار دادند در صورت تکرار چنین اقداماتی، فرودگاه‌های عربستان را هدف قرار خواهند داد.

به نوشته آکسیوس، در مرحله بعد و هنگام بازگشت هواپیمای ایرانی به یمن، جنگنده‌های سعودی فرودگاه صنعا را بمباران کردند؛ اقدامی که باعث شد هواپیما مسیر خود را تغییر داده و در فرودگاه الحدیده در ساحل دریای سرخ به زمین بنشیند.

انتهای پیام/