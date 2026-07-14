امارات مدعی حمله موشکی ایران به دو نفتکش خود شد

به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، وزارت دفاع امارات، امروز- سه‌شنبه- اعلام کرد دو نفتکش این کشور هنگام عبور از گذرگاه جنوبی تنگه هرمز و در آب‌های سرزمینی عمان هدف حمله موشکی قرار گرفته‌اند.

به ادعای این وزارتخانه، این حمله به کشته شدن یکی از خدمه و زخمی شدن هشت نفر دیگر انجامیده است که حال چهار تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. همچنین بر اثر اصابت موشک‌ها، هر دو نفتکش دچار آتش‌سوزی و خساراتی شده‌اند، اما آتش در مدت کوتاهی مهار شده است.

وزارت دفاع امارات در بیانیه خود، این حادثه را «تجاوزی خطرناک» و «نقض صریح قوانین بین‌المللی» توصیف کرد و اعلام کرد تمامی گزینه‌های لازم برای حفاظت از امنیت و منافع این کشور روی میز است و ابوظبی حق پاسخ به این اقدام را برای خود محفوظ می‌داند.

در ادامه، وزارت خارجه امارات نیز با صدور بیانیه‌ای، حمله به کشتی‌های تجاری و استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار یا «باج‌گیری اقتصادی» را محکوم کرد و خواستار توقف آنچه «حملات ایران» خواند و بازگشایی کامل و بدون قید و شرط این آبراه راهبردی شد.

ادعاهای مطرح‌شده از سوی مقام‌های اماراتی در حالی است که طی روزهای اخیر، تنش‌ها در تنگه هرمز و آب‌های پیرامونی آن همزمان با تشدید تقابل نظامی میان ایران و آمریکا، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

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