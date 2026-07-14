امارات مدعی حمله موشکی ایران به دو نفتکش خود شد
امارات متحده عربی با متهم کردن ایران به هدف قرار دادن دو نفتکش این کشور در جنوب تنگه هرمز، از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن 8 تن از خدمه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از عربی21، وزارت دفاع امارات، امروز- سهشنبه- اعلام کرد دو نفتکش این کشور هنگام عبور از گذرگاه جنوبی تنگه هرمز و در آبهای سرزمینی عمان هدف حمله موشکی قرار گرفتهاند.
به ادعای این وزارتخانه، این حمله به کشته شدن یکی از خدمه و زخمی شدن هشت نفر دیگر انجامیده است که حال چهار تن از مجروحان وخیم گزارش شده است. همچنین بر اثر اصابت موشکها، هر دو نفتکش دچار آتشسوزی و خساراتی شدهاند، اما آتش در مدت کوتاهی مهار شده است.
وزارت دفاع امارات در بیانیه خود، این حادثه را «تجاوزی خطرناک» و «نقض صریح قوانین بینالمللی» توصیف کرد و اعلام کرد تمامی گزینههای لازم برای حفاظت از امنیت و منافع این کشور روی میز است و ابوظبی حق پاسخ به این اقدام را برای خود محفوظ میداند.
در ادامه، وزارت خارجه امارات نیز با صدور بیانیهای، حمله به کشتیهای تجاری و استفاده از تنگه هرمز بهعنوان ابزاری برای اعمال فشار یا «باجگیری اقتصادی» را محکوم کرد و خواستار توقف آنچه «حملات ایران» خواند و بازگشایی کامل و بدون قید و شرط این آبراه راهبردی شد.
ادعاهای مطرحشده از سوی مقامهای اماراتی در حالی است که طی روزهای اخیر، تنشها در تنگه هرمز و آبهای پیرامونی آن همزمان با تشدید تقابل نظامی میان ایران و آمریکا، به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.