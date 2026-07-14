ارتش آمریکا از پایان دور تازه حملات به ایران خبر داد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تازه‌ترین موج حملات این کشور که از ساعت ۱۰:۱۵ شب دوشنبه به وقت شرق آمریکا آغاز شده بود، پس از حدود پنج ساعت به پایان رسیده است.

سنتکام همچنین با انتشار ویدئویی در شبکه اجتماعی «ایکس»، مدعی شد این عملیات شماری از اهداف نظامی در بوشهر، چابهار، جاسک، کنارک، ابوموسی و بندرعباس را هدف قرار داده است.

ارتش آمریکا مدعی شد این حملات با هدف «کاهش هرچه بیشتر توان ایران برای تهدید خطوط کشتیرانی تجاری» انجام شده و در جریان آن از مهمات هدایت‌شونده دقیق برای هدف قرار دادن سامانه‌های دفاع ساحلی، مواضع موشکی، مراکز پهپادی و دیگر توانمندی‌های دریایی ایران استفاده شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که بیش از ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در مناطق مختلف غرب آسیا مستقر هستند و تمامی نیروهای این کشور همچنان در بالاترین سطح آمادگی و هوشیاری عملیاتی قرار دارند.

در مقابل، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد ارتش آمریکا برخی ایستگاه‌های ساحلی و مراکز نظامی در جنوب ایران را هدف قرار داده است، اما تأکید کرد که عملیات پاسخ متقابل علیه ایالات متحده با قدرت ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/