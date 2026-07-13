نیروی دریایی آمریکا: محاصره دریایی ایران از فردا آغاز میشود
نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد محاصره دریایی ایران از روز سهشنبه آغاز خواهد شد و تمامی کشتیها، صرفنظر از پرچمی که حمل میکنند، مشمول این اقدام خواهند بود.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نیروی دریایی آمریکا، امروز- دوشنبه- اعلام کرد محاصره دریایی ایران از ساعت ۲۰:۰۰ به وقت گرینویچ روز سهشنبه اجرایی خواهد شد.
بر اساس اعلام نیروی دریایی آمریکا، این محاصره شامل تمامی کشتیها، بدون توجه به پرچم کشور ثبت آنها، خواهد بود.
در این بیانیه همچنین ادعا شده است که محاصره، تمام سواحل ایران از جمله بنادر و پایانههای نفتی را در بر میگیرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که مقامهای آمریکایی طی روزهای اخیر از اجرای طرح بازاعمال محاصره دریایی ایران خبر دادهاند؛ موضوعی که با واکنش مقامهای ایرانی و برخی نهادهای بینالمللی مواجه شده است.