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آکسیوس: محاصره دریایی ایران هنوز آغاز نشده است

آکسیوس: محاصره دریایی ایران هنوز آغاز نشده است
کد خبر : 1812789
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پایگاه آمریکایی «آکسیوس» به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که برخلاف اعلام دونالد ترامپ، محاصره دریایی ایران هنوز وارد مرحله اجرا نشده و به‌دلیل الزامات قانونی، آغاز آن به تعویق افتاده است.

به گزارش ایلنا، پایگاه آمریکایی «آکسیوس» به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد که محاصره دریایی ایران، که ساعاتی پیش دونالد ترامپ از آغاز آن خبر داده بود، هنوز اجرایی نشده است.

بر اساس این گزارش، دلیل این تأخیر، الزام قانونی برای اطلاع‌رسانی به مالکان و شرکت‌های کشتیرانی دست‌کم ۲۴ ساعت پیش از اجرای این اقدام است.

این مقام آمریکایی همچنین گفت فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) قرار است زمان دقیق آغاز اجرای این طرح را اواخر روز دوشنبه اعلام کند.

ترامپ پیش‌تر مدعی شده بود که آمریکا بار دیگر محاصره دریایی ایران را برقرار کرده و علاوه بر آن، از تمامی محموله‌های عبوری از تنگه هرمز، ۲۰ درصد عوارض دریافت خواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که تهران از بسته شدن تنگه هرمز خبر داد.

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