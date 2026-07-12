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زلنسکی در تدارک تغییر دولت اوکراین؛ نخست‌وزیر برکنار می‌شود

زلنسکی در تدارک تغییر دولت اوکراین؛ نخست‌وزیر برکنار می‌شود
کد خبر : 1812311
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رئیس‌جمهور اوکراین از برنامه خود برای ایجاد تغییرات در کابینه و برکناری نخست‌وزیر این کشور خبر داد و اعلام کرد دولت برای عبور از مرحله کنونی به بازسازی و تغییر ساختار نیاز دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد قصد دارد تغییراتی در دولت این کشور ایجاد کند و در همین چارچوب، یولیا سویریدنکو، نخست‌وزیر اوکراین، از سمت خود کنار خواهد رفت.

زلنسکی در پیامی در کانال تلگرامی خود نوشت که در دیدار با نخست‌وزیر، درباره جزئیات تغییرات پیش‌رو در دولت گفت‌وگو کرده و دو طرف به این جمع‌بندی رسیده‌اند که شرایط کنونی مستلزم اصلاح و بازآرایی کابینه است.

وی ضمن قدردانی از عملکرد سویریدنکو، او را مدیری «کارآمد، باثبات و مؤثر» توصیف کرد و گفت به وی پیشنهاد داده است مسئولیت هدایت یک مأموریت و حوزه جدید و مهم را بر عهده بگیرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دوره قانونی ریاست‌جمهوری زلنسکی در ۲۰ مه ۲۰۲۴ به پایان رسیده، اما انتخابات ریاست‌جمهوری به دلیل برقراری حکومت نظامی و بسیج عمومی برگزار نشده است. زلنسکی پیش‌تر برگزاری انتخابات در شرایط کنونی را «نامناسب» دانسته بود.

در همین حال، نتایج برخی نظرسنجی‌ها از کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور اوکراین حکایت دارد. بر اساس نظرسنجی‌های مؤسسات «ایپسوس» و «مؤسسه بین‌المللی جامعه‌شناسی کی‌یف»، میزان حمایت از زلنسکی کاهش یافته و چهره‌هایی مانند والری زالوژنی و کیریل بودانوف از محبوبیت بیشتری برخوردار شده‌اند.

همچنین بر پایه یک نظرسنجی جدید، سهم شهروندانی که خواستار جایگزینی زلنسکی هستند، طی سه سال گذشته از ۲۳ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافته است.

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