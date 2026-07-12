گوترش خواستار خویشتنداری ایران و آمریکا و ازسرگیری فوری مذاکرات شد

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در واکنش به ازسرگیری حملات میان ایران و آمریکا، از تهران و واشنگتن خواست با پرهیز از تشدید تنش‌ها، هرچه سریع‌تر مذاکرات را از سر بگیرند.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد گوترش نسبت به تشدید قابل توجه تنش‌ها و ازسرگیری درگیری‌های نظامی در منطقه خلیج فارس عمیقاً ابراز نگرانی کرده است.

وی افزود دبیرکل سازمان ملل از همه طرف‌ها خواسته است نهایت خویشتنداری را رعایت کنند، از هرگونه اقدامی که به افزایش تنش‌ها منجر شود پرهیز کنند و در سریع‌ترین زمان ممکن، مسیر گفت‌وگو و مذاکرات را از سر بگیرند.

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