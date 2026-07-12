به گزارش ایلنا، روزنامه نیویورک‌تایمز گزارش داد شرکت آلمانی «هلسینگ» (Helsing SE)، فعال در حوزه فناوری‌های دفاعی، به‌طور محرمانه تولید پهپادهای تهاجمی مجهز به هوش مصنوعی را برای ارتش اوکراین آغاز کرده است.

بر اساس این گزارش، این پهپادها که از مدل «HX-2» هستند، در کارخانه‌ای با تدابیر امنیتی شدید در یکی از مناطق صنعتی جنوب آلمان مونتاژ می‌شوند؛ کارخانه‌ای که هیچ نشانه‌ای از فعالیت آن در محل دیده نمی‌شود و در صورت بروز تهدید، خط تولید آن ظرف کمتر از یک روز قابل جمع‌آوری و انتقال به مکانی دیگر است.

نیویورک‌تایمز می‌نویسد تحویل این پهپادها به ارتش اوکراین از اواخر سال ۲۰۲۴ آغاز شده است.

به نوشته این روزنامه، مهم‌ترین ویژگی پهپادهای HX-2 توانایی ادامه ماموریت حتی در شرایط اختلال در سامانه‌های موقعیت‌یاب و ارتباطی است. این قابلیت به لطف سامانه‌های هوش مصنوعی تعبیه‌شده در این پهپادها فراهم شده و امکان فعالیت مستقل آنها را در محیط‌های جنگ الکترونیک فراهم می‌کند.

«گونبرت شارف»، هم‌بنیان‌گذار شرکت هلسینگ، در گفت‌وگو با نیویورک‌تایمز اعلام کرد تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ اوکراین، روند توسعه نرم‌افزارها و ارتقای عملکرد این پهپادها را به شکل قابل توجهی تسریع کرده است.

بر اساس این گزارش، حدود ۱۰۰ نفر در این کارخانه مشغول به کار هستند که شماری از آنها پیش‌تر در صنعت خودروسازی آلمان فعالیت داشته‌اند. کارکنان این مجموعه تحت بررسی‌های امنیتی سختگیرانه قرار دارند و موظف به رعایت مقررات محرمانگی درباره روند تولید هستند.

نیویورک‌تایمز در پایان می‌نویسد شرکت هلسینگ بر این باور است که ماهیت جنگ‌های آینده به سمت استفاده گسترده از سامانه‌های خودکار و کم‌هزینه در حال تغییر است و وابستگی به تسلیحات سنتی و گران‌قیمت کاهش خواهد یافت. بر همین اساس، این شرکت تولید انبوه پهپادهای هوشمند را در دستور کار قرار داده است. طبق این گزارش، بهای هر فروند از این پهپادها حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ یورو است و برای به‌کارگیری آنها نیز آموزش محدودی نیاز است.

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