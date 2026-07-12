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اسرائیل در آماده‌باش؛ تل‌آویو خود را برای پاسخ احتمالی ایران آماده می‌کند

اسرائیل در آماده‌باش؛ تل‌آویو خود را برای پاسخ احتمالی ایران آماده می‌کند
کد خبر : 1812300
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همزمان با تداوم حملات آمریکا به ایران و هشدار تهران درباره تبعات این اقدامات، اسرائیل سطح آماده‌باش نظامی و امنیتی خود را افزایش داده است. رسانه‌های عبری از تمدید وضعیت اضطراری در جبهه داخلی و نگرانی مقامات امنیتی این رژیم نسبت به احتمال حمله ایران خبر می‌دهند.

به گزارش ایلنا، رژیم صهیونیستی همزمان با تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا، سطح آماده‌باش نظامی و امنیتی خود را افزایش داده و تدابیر ویژه‌ای را برای مقابله با هرگونه واکنش احتمالی ایران به اجرا گذاشته است.

شبکه عبری‌زبان «کان» گزارش داد کابینه اسرائیل در تصمیمی فوری، وضعیت اضطراری ویژه در جبهه داخلی را تا ۲۸ ژوئیه تمدید کرده است. به گفته منابع امنیتی، تل‌آویو احتمال می‌دهد در صورت ادامه حملات آمریکا به ایران، جبهه داخلی این رژیم نیز در معرض حملات قرار گیرد.

در همین حال، شبکه ۱۴ اسرائیل از ارسال هشدار شلیک موشک برای شماری از ساکنان مناطق مرکزی سرزمین‌های اشغالی خبر داد؛ هرچند بعدا مشخص شد این هشدار ناشی از اختلال فنی در سامانه هشدار زودهنگام بوده است. ارتش رژیم صهیونیستی نیز وقوع این نقص فنی را تایید کرد؛ موضوعی که از تداوم فضای آماده‌باش و حساسیت بالای نهادهای امنیتی این رژیم حکایت دارد.

روزنامه «تایمز آو اسرائیل» نیز نوشت هنوز مشخص نیست ایران تهدید خود مبنی بر هدف قرار دادن اسرائیل در صورت ادامه حملات آمریکا را عملی خواهد کرد یا خیر، اما نهادهای امنیتی اسرائیل این احتمال را به‌طور جدی بررسی می‌کنند.

این تحولات پس از آن رخ داد که ایران روز یکشنبه از حمله به اهداف آمریکایی در کویت، بحرین، قطر، عمان، امارات و اردن خبر داد و اعلام کرد مسئولیت پیامدهای حملات آمریکا در منطقه متوجه واشنگتن و رژیم صهیونیستی خواهد بود.

ارتش ایران نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد ادامه اقدامات نظامی آمریکا با پاسخ شدیدتر مواجه خواهد شد و مسئولیت هرگونه افزایش تنش و ناامنی در منطقه بر عهده آمریکا و اسرائیل است.

در مقابل، ارتش آمریکا اعلام کرد بامداد یکشنبه برای سومین بار طی روزهای اخیر مواضعی را در ایران هدف قرار داده است. این حملات پس از آن انجام شد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از هدف قرار دادن یک کشتی کانتینربر در تنگه هرمز و بسته شدن این آبراه راهبردی تا اطلاع ثانوی خبر داد.

 

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