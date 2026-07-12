تحرک تازه پنتاگون در همسایگی ایران؛ دو ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عرب
همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، تصاویر ماهوارهای از استقرار دو ناو هواپیمابر هستهای آمریکا در دریای عرب و نزدیکی خلیج عمان خبر میدهد؛ ناوهایی که در قالب آرایش عملیاتی ناوگان پنجم آمریکا فعالیت میکنند.
به گزارش ایلنا، تصاویر ثبتشده توسط ماهوارههای اروپایی «سنتینل-۲» نشان میدهد دو ناو هواپیمابر آمریکایی «یواساس آبراهام لینکلن» و «یواساس جورج اچ. دبلیو. بوش» طی روزهای اخیر در دریای عرب و در نزدیکی خلیج عمان در حال مأموریت بودهاند.
بر اساس بررسیهای واحد منابع متنباز شبکه الجزیره، ناو «آبراهام لینکلن» در زمان تصویربرداری حدود ۲۵۵ کیلومتر با سواحل ایران در حوالی چابهار فاصله داشته و فاصله آن تا ناو «جورج اچ. دبلیو. بوش» نیز حدود ۱۶۵ کیلومتر برآورد شده است.
این تحرکات در حالی رصد شده که منطقه بار دیگر با افزایش تنشهای نظامی و سیاسی میان ایران و آمریکا روبهرو است. همزمان، گزارشهایی از اختلال در تردد دریایی در اطراف تنگه هرمز منتشر شده و واشنگتن نیز بر حضور نظامی خود در منطقه افزوده است.
خلیج عمان بهعنوان مسیر ارتباطی دریای عرب با تنگه هرمز، یکی از مهمترین گذرگاههای راهبردی جهان به شمار میرود. در این میان، موقعیت چابهار در سواحل جنوبشرق ایران، امکان رصد بخش مهمی از مسیرهای کشتیرانی منتهی به خلیج عمان و دریای عرب را برای ایران فراهم میکند.
یکی از تصاویر ماهوارهای، رد حرکت ناو «آبراهام لینکلن» بر سطح آب را نشان میدهد که بیانگر حرکت این ناو هنگام عبور ماهواره از منطقه است. همچنین چند شناور دیگر نیز در اطراف آن مشاهده شدهاند که نزدیکترین آنها حدود ۱۴ کیلومتر با ناو فاصله داشته است.
تصویر دیگری نیز از ناو «جورج اچ. دبلیو. بوش» منتشر شده که یک شناور نظامی آن را همراهی میکند؛ موضوعی که از فعالیت این ناو در قالب یک آرایش عملیاتی گستردهتر حکایت دارد.
اگرچه نیروی دریایی آمریکا محل دقیق استقرار ناوهای خود را اعلام نمیکند، اما شواهد و اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی ارتش آمریکا، حضور هر دو ناو در محدوده دریای عرب را تأیید میکند. پیشتر نیز فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) تصاویری از فعالیت این دو ناو در منطقه منتشر کرده و اعلام کرده بود که آنها در چارچوب مأموریتهای ناوگان پنجم آمریکا در خاورمیانه فعالیت میکنند.
گروه رزمی ناو «آبراهام لینکلن» علاوه بر این ناو، چند ناوشکن موشکانداز و یگان هوایی مستقر روی عرشه را نیز شامل میشود. با این حال، شناورهای همراه معمولاً با فاصلهای چند ده کیلومتری از ناو اصلی حرکت میکنند؛ از این رو همه اجزای این آرایش نظامی لزوماً در یک تصویر ماهوارهای قابل مشاهده نیستند.
«آبراهام لینکلن» و «جورج اچ. دبلیو. بوش» هر دو از کلاس «نیمیتز» و مجهز به پیشران هستهای هستند؛ ناوهایی که از آنها بهعنوان پایگاههای هوایی شناور برای اجرای عملیات تهاجمی، دفاعی و نمایش قدرت نظامی آمریکا در مناطق مختلف جهان استفاده میشود.