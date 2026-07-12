ادعای سنتکام: تنگه هرمز باز است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سنتکام مدعی شد که تنگه هرمز برای تمامی شناورهایی که مطابق قوانین بین‌المللی قصد عبور از این آبراه را دارند، باز است.

‌در این بیانیه ادعا شده است: «نیروهای آمریکا در منطقه مستقر هستند و آمادگی کامل دارند تا اطمینان حاصل کنند که آزادی کشتیرانی، با وجود آنچه اقدامات تهاجمی، آزار و اذیت، تهدیدها و اعلامیه‌های خودسرانه ایران خوانده شده، همچنان برقرار بماند».

‌این بیانیه همچنین ادعا کرد: «ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد و تردد دریایی در این آبراه همچنان در جریان است».

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