آغاز به کار پارلمان جدید سوریه ‌

به گزارش ایلنا به نقل از سانا، نخستین جلسه دوره جدید پارلمان سوریه آغاز به کار کرد.

نخستین جلسه دوره جدید مجلس خلق سوریه (پارلمان) با حضور «محمد الجولانی»، رئیس‌ دوره انتقالی این کشور و «محمد طه الاحمد»، رئیس کمیته عالی انتخابات و نمایندگان جدید مجلس رسماً آغاز به کار کرد.

در ابتدای این نشست نمایندگان جدید پارلمان در حضور رئیس‌ دوره انتقالی سوگند قانون اساسی یاد کردند.

‌‌رئیس کمیته عالی انتخابات مجلس، این جلسه را لحظه‌ای تاریخی و سرنوشت‌ساز خواند و تأکید کرد: «امروز به جهان اعلام می‌کنیم سوریه غبار جنگ را از تن خود تکانده است. ارزش واقعی آنچه امروز به آن رسیده‌ایم با کلمات سنجیده نمی‌شود، بلکه معیار آن حجم فداکاری‌های ملت بزرگ سوریه است.»

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