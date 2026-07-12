عمان از نجات ۲۳ دریانورد کشتی باری مورد حمله قرار گرفته خبر داد
عمان اعلام کرد که ۲۳ دریانورد یک کشتی باری مورد حمله قرار گرفته نجات یافتند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، عمان اعلام کرد که ۲۳ دریانورد کشتی باری مورد حمله قرار گرفته در آبهای نزدیک این کشور را نجات داده است.
مرکز امنیت دریایی اعلام کرد که جستوجوها برای یکی از اعضای مفقود شده کشتی «جیافاس گلکسی» ادامه دارد.
وزارت خارجه هند پیش از این اعلام کرده بود که یک تبعه این کشور پس از حمله به این کشتی مفقود است و ۱۰ تبعه دیگر نجات یافتند.
دولت عمان بعدا در بیانیهای اعلام کرد که ۲۳ ملوان از کشتی آسیبدیده نجات یافتهاند.