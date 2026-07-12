هشدار آمریکا به شهروندان خود در عمان
سفارت ایالات متحده در عمان از شهروندان آمریکایی خواست تا در اقامتگاههای خود پناه بگیرند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سفارت آمریکا در عمان به شهروندان آمریکایی هشدار داده است که در صورت حضور در شهر «دقم» و استان «مسندم» به دلیل فعالیت های اخیر در محل خود پناه بگیرند.
در بیانیه سفارت آمریکا آمده است: «اگر در دقم یا مسندم هستید، تا حد امکان، در اقامتگاه، هتل یا ساختمان دیگری بمانید و از پنجرهها فاصله بگیرید».
این سفارتخانه همچنین از شهروندان آمریکایی خواست که در صورت تمایل برای ترک خاورمیانه آخرین اطلاعات در مورد گزینه خروج را از دولت ایالات متحده دریافت کنند.