۵ کشته و زخمی در حمله پهپادی اوکراینی به یک ایستگاه اتوبوس

یه گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماکسیم پوخوف»، شهردار شهر انرگودار، اعلام کرد که در پی حمله پهپاد نیروهای مسلح اوکراین به یک ایستگاه اتوبوس در این شهر در منطقه زاپوروژیه، یک زن کشته و چهار غیرنظامی زخمی شدند.

پوخوف در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «ساعت ۶:۴۰ صبح، دشمن یک حمله پهپادی مشکوک به یک ایستگاه اتوبوس در خیابان کومسومولسکایا انجام داد. در نتیجه، یک زن کشته شد».

وی افزود: «چهار نفر در پی این حمله زخمی شدند. سه نفر تحت مراقبت سرپایی قرار گرفتند و یک نفر در بیمارستان بستری شد».

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