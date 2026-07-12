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نخست‌وزیر عراق فردا به آمریکا می‌رود

نخست‌وزیر عراق فردا به آمریکا می‌رود
کد خبر : 1812187
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نخست‌وزیر عراق دوشنبه به واشنگتن می‌رود.

‌ به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، نخست‌وزیر عراق دوشنبه به واشنگتن می‌رود. 

«علی الزیدی»، نخست وزیر عراق فردا -دوشنبه- در رأس یک هیئت رسمی و به دعوت دولت آمریکا راهی واشنگتن خواهد شد.

‌«حیدر العبودی» سخنگوی دولت عراق، در یک نشست خبری اعلام کرد توافق‌هایی که در جریان این سفر به امضا خواهد رسید، شامل چندین یادداشت تفاهم در حوزه نفت و گاز خواهد بود.

‌ وی افزود:«‌عراق در حال آماده‌سازی زمینه برای ورود شرکت‌های مختلف آمریکایی به بخش انرژی این کشور است؛ اقدامی که به گفته او، به افزایش ظرفیت تولید نفت عراق شتاب خواهد بخشید.»

 

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