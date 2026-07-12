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دیدار و گفت‌وگوی السیسی با رئیس امارات

دیدار و گفت‌وگوی السیسی با رئیس امارات
کد خبر : 1812174
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رئیس جمهور مصر با رئیس امارات دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا، دفتر ریاست جمهوری مصر در بیانیه اعلام کرد که «عبدالفتاح السیسی»، رئیس  جمهور این کشور از «شیخ محمد بن زاید آل نهیان»،  رئیس جمهور امارات متحده عربی در فرودگاه العلمین استقبال کرد.

«محمد الشناوی»، سخنگوی ریاست جمهوری اظهار داشت که السیسی ضمن استقابل از بن زاید بر عمق روابط تاریخی و چندجانبه بین دو کشور و دو ملت تاکید کرد.

به گفته وی دو طرف در مورد روابط دوجانبه و همچنین تحولات در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی مورد علاقه مشترک، به ویژه تحولات منطقه خاورمیانه و تلاش‌های انجام شده برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها گفت‌وگو کردند.

 در این دیدار همچنین بر لزوم ادامه مشورت، هماهنگی و اقدام مشترک در مورد مسائل مختلف با توجه به چالش‌های موجود در منطقه تاکید شد.

 

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