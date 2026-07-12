اسرائیل اسناد نظامی محرمانهای درباره جنگ لبنان در سال ۲۰۰۶ را منتشر کرد
رژیم صهیونیستی اسناد نظامی محرمانه جنگ سال ۲۰۰۶ علیه لبنان را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، رژیم صهیونیستی همزمان با بیستمین سالگرد جنگ لبنان در سال ۲۰۰۶ اسناد نظامی محرمانهای را منتشر کرد که جزئیات میدانی و تصمیمات عملیاتی اتخاذ شده در طول جنگ را فاش میکنند.
طبق اسناد منتشر شده توسط بایگانی ارتش و ستاد کل رژیم صهیونیستی، در بحبوحه تشدید تنشها در آن زمان، مقدمات انجام عملیات همزمان در جبهههای لبنان و غزه فراهم شده بود.
در این اسناد همچنین ربایش دو سرباز صهیونیست در منطقه زرعیت که جرقه درگیری را زد و همچنین تلفات نیروهای اشغالگر در حمله اولیه را ثبت شده است.
این اسناد نشان میدهد که فرماندهی نظامی با پیشبینی حملات موشکی به جبهه داخلی اسرائیل، دستور حملات هوایی شدید شبانه به جنوب لبنان را صادر کرده بود. این عملیاتها همزمان با تحرکات نظامی در نوار غزه بود.
در مرحله بعد، این اسناد شامل دستورات صادر شده توسط کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی برای گسترش عملیات زمینی در داخل خاک لبنان تا رودخانه لیتانی، با پشتیبانی هوایی و دریایی، با هدف کاهش قابلیتهای پرتاب موشک و افزایش فشار نظامی بر حزبالله بود.