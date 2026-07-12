فؤاد حسین به عربستان رفت

به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، «فؤاد حسین»، وزیر امور خارجه عراق امروز -یکشنبه- طی سفری رسمی به عربستان رفت.

به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، هدف از این سفر، مذاکرات سیاسی و امنیتی با مسئولان عربستانی است.

این سفر در پاسخ به دعوت «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان انجام شده است.

مشاور امنیت ملی عراق، رئیس سازمان اطلاعات ملی این کشور و هیئت از وزارت امور خارجه، فؤاد حسین را در این سفر همراهی می کنند.

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